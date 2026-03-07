مرصد: إحياء "طريق الشام الجديد" خيار العراق الوحيد لضمان تصدير النفط

شفق نيوز- بغداد

دعا مرصد "إيكو عراق"، يوم السبت، الحكومة العراقية إلى التحرك العاجل لتنويع مصادر نقل وتصدير النفط، مؤكداً أن إحياء مشروع "طريق الشام الجديد" أصبح ضرورة وطنية لتجنب خسائر اقتصادية جراء توقف الصادرات النفطية بسبب العمليات العسكرية في الممرات البحرية.

وذكر المرصد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اعتماد العراق بشكل شبه كامل على موانئ البصرة في الخليج جعل الاقتصاد العراقي عرضة لمخاطر جيوسياسية كبيرة، خصوصًا في مثل هذا الوقت بتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة".

وأوضح مرصد أن "فشل الحكومة في تنويع مصادر تصدير النفط كلف العراق ملايين الدولارات وأثر مباشرة على موازنة الدولة وقدرتها على تمويل الخدمات الأساسية".

وأضاف أن مشروع "طريق الشام الجديد"، القائم على التعاون الاقتصادي بين العراق والأردن ومصر، يوفر منفذا بديلاً لتصدير النفط، ويكون مسار التصدير عبر خط أنابيب يمتد من البصرة إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر، ثم ينقل لاحقًا إلى سيدي كرير في مصر للتخزين والتكرير والتصدير عبر البحر المتوسط.

وأشار المرصد إلى أن "المشروع لا يقتصر على تصدير النفط فحسب، بل يشكل منصة للتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والصناعة والنقل، كما يقلل من المخاطر الناتجة عن الاعتماد على منفذ تصدير واحد".