مرصد بيئي: جبال كوردستان وصحراء الأنبار مواقع مثالية لتوليد طاقة الرياح

شفق نيوز/ شخص مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، يوم الأحد، مناطق عدة في البلاد تتوفر فيها بيئة مناسبة لتوليد الطاقة عبر حركة الرياح، ومنها جبال إقليم كوردستان والمناطق الصحراوية بمحافظة الانبار والفرات الاوسط.

وقال عضو المرصد علي ناجي لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات المسؤولة عن ملف الطاقة الكهربائية، متأخرة في استغلال الثروات الطبيعية لمختلف مناطق العراق لتوليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة "، مبيناً ان "ابرز تلك المناطق سفوح جبال إقليم كوردستان مثل جبل ازمر بالسليمانية وكورك وهلكورد في اربيل".

واضاف "ايضا مناطق الصحراوية في الانبار ومابين محافظتي النجف والسماوة، وواسط"، موضحاً ان "سرعة الرياح بسفوح الجبال وهذه المناطق قادرة بشكل جيد على توليد الطاقة الكهربائية خالية من التلوث وغير مكلفة مادياً".

وبين عضو المرصد، أن "لجوء العراق لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية والرياح، تغطي جزء من النقص الحاد في الكهرباء التي تعاني منها البلاد من سنين".