مرصد: البرلمان قرأ 23 مسودة قانون تزيد من الترهل الوظيفي في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن مرصد إيكو عراق، يوم السبت، أن البرلمان العراقي قرأ 23 مسودة قانون خلال فصله التشريعي الذي شارف على الانتهاء، مشيراً إلى أن أغلبها تتجه نحو التوسع في الهياكل الإدارية وزيادة الإنفاق العام.

وذكر المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنّ "البرلمان، خلال فصله التشريعي الذي ينتهي مع عطلة العيد، قرأ 23 مسودة قانون توزعت على مختلف اللجان".

وأضاف أن "نحو 70% من هذه المسودات تتضمن توجهاً نحو زيادة الترهل الوظيفي عبر استحداث هيئات ومجالس جديدة منها ترتبط بالوزارات ومنها لا ترتبط مباشرة".

وأوضح المرصد، أن هذه المسودات تتضمن أيضاً زيادات في الإنفاق العام من خلال إنشاء صناديق تشغيلية ممولة من أموال الدولة، أو منح مخصصات مالية إضافية للموظفين".

وأشار إلى أن "من بين مشاريع القوانين المطروحة مشروع قانون خدمة العلم، الذي ينص على منح المعيل راتب جندي متطوع خلال فترة خدمته، مع استمرار موظفي الدولة في تقاضي رواتبهم من دوائرهم الأصلية، فضلاً عن تخصيص أموال مثل التكاليف المرتبطة ببناء المعسكرات وتغطية نفقات الإعاشة والنقل.

وفي ما يتعلق بمشروع قانون هيئة الطيران المدني، لفت المرصد، إلى أن "إحدى مواد المشروع تنص على منح منسوبي الهيئة مخصصات قد تصل إلى 200% من الراتب الاسمي، ما يمثل عبئاً إضافياً على الإنفاق العام الجاري".

وبيّن أن "مشروع القانون يمنح رئيس الهيئة صلاحيات وامتيازات بدرجة وزير، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع في الإنفاق العام لتغطية الرواتب والحمايات ومخصصات المكاتب، كما تضمن القانون فتح مكاتب داخل العراق وخارجه وما يتطلبه ذلك من تخصيصات مالية للعقارات والتجهيزات والإيفادات".

وفي ما يخص وزارة الاتصالات، نبه إلى أن مشروع القانون يتضمن توسعاً في الهياكل الإدارية، وزيادة في الدرجات الخاصة، واستحداث أقسام جديدة ضمن مركز الوزارة" لافتا الى "إنشاء صندوق لتنمية الاتصالات كما جاء بالمشروع، بما ينعكس على زيادة الإنفاق العام".

أما بشأن المجلس الوطني للمياه، خلص المرصد، إلى أن "القانون المقترح ينص على تخصيص موازنة مستقلة للمجلس تشمل الإيرادات والمصروفات، ما يضيف عبئاً مالياً جديداً على الموازنة العامة للدولة".