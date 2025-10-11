مرصد اقتصادي يقرع ناقوس الخطر: مبيعات النفط لم تعد كافية لنفقات الدولة العراقية

شفق نيوز - بغداد

اعتبر مرصد "إيكو عراق"، يوم السبت، أن مبيعات النفط لم تعد كافية لتغطية النفقات الجارية الشهرية للدولة، والتي تبلغ نحو 11 تريليون دينار عراقي.

وقال المرصد في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "النفقات الجارية تمثل الجزء الأكبر من نفقات الدولة، إذ تبلغ 11.503.656.980.146 دينارا"، مبينا ان " هذا المبلغ من أصل 27 تريليون دينار تمثل مجموع نفقات جولات التراخيص والاتفاقية الصينية والاستثمار".

وأوضح البيان أن "الجزء الأكبر من هذه النفقات الجارية يوجه إلى الرواتب والمنح والإعانات".

كما أشار المرصد إلى أن "إيرادات الدولة النفطية لم تتجاوز 10 تريليونات دينار وفق الأسعار الحالية التي تتراوح بين 65 و67 دولارًا للبرميل"، مضيفًا أن "الإيرادات غير النفطية لم تتخطَ حاجز 2 تريليون دينار".

وتوقع "إيكو عراق" هبوط أسعار النفط خلال الربع الأخير من العام، مشيرًا إلى أن "سعر برميل خام برنت قد يلامس 60 دولارًا"، عازياً ذلك إلى "زيادة الإنتاج العالمي، خصوصا الأميركي، ووفرة المعروض، إلى جانب تراجع المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط".

وكان مرصد "إيكو عراق" المتخصص في الشؤون الاقتصادية، قد ذكر سابقا وجود عجز مالي حتى نهاية شهر تموز/يوليو الماضي بلغ 12.15 تريليون دينار عراقي.