مرصد اقتصادي: تصدير كركوك عبر كوردستان يدر 24 مليون دولار يومياً

أعلن مرصد "إيكو عراق" المتخصص بالشؤون الاقتصادية، يوم الأربعاء، أن تصدير نفط كركوك عبر خط إقليم كوردستان يحقق إيرادات بنحو 24 مليون دولار يومياً، مشيراً إلى أن استئناف التصدير يمثل 6% فقط من صادرات العراق النفطية.

وقال المرصد في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإيرادات اليومية من تصدير 200 ألف برميل بسعر 100 دولار للبرميل، وبعد خصم أجور النقل البالغة 3.15 دولارات لكل برميل، تبلغ نحو 24.21 مليون دولار.

وأوضح أن أجور نقل النفط تتوزع بين 2 دولار داخل الأراضي العراقية تذهب إلى الشركات المالكة للأنبوب، وهي "روزنفت" الروسية بنسبة 49%، و"كار" الكردية بنسبة 40%، و"Dex Capital" الإماراتية، إضافة إلى نحو 1.15 دولار لتركيا عن كل برميل يصل إلى ميناء جيهان.

وأضاف أن استئناف التصدير عبر هذا الخط يشكل نحو 6% فقط من إجمالي صادرات العراق النفطية، معتبراً أنه يمثل حلاً جزئياً لتعويض الخسائر الناتجة عن تعطل الصادرات عبر مضيق هرمز.

وأشار المرصد إلى أن الاعتماد على مسارات بديلة يتطلب تنويع البنية التحتية النفطية وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية عالية المخاطر.