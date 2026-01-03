مرصد اقتصادي: الأحداث الفنزويلية لن تنعش آمال العراق برفع أسعار النفط

شفق نيوز - بغداد

استبعد مرصد "إيكو عراق" الإقتصادي، يوم السبت، أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط بسبب الأحداث في فنزويلا إلى انعاش آمال العراق في الحد من العجز المالي الذي تعانيه البلاد، مشيرًا إلى أن صادرات فنزويلا النفطية لا تتجاوز 1% من إجمالي الصادرات العالمية.

وقال المرصد في بيان صحفي، إن "ما شهدته فنزويلا سيؤثر بشكل طفيف على أسعار النفط عالمياً، نظرا لصادراتها الصغيرة مقارنة ببقية الدول"، موضحا أن "صادراتها ضمن دول أوبك تشكل نحو 3.5%، وعالميا لا تتجاوز 1%".

وأضاف البيان، أن "أي ارتفاع محتمل في الأسعار سيكون طفيفًا، لأن الإنتاج العالمي لا يتأثر كثيرا بما يحدث في الإنتاج النفطي الفنزويلي"، لافتاً إلى أن "آمال الحكومة العراقية في سد العجز المالي من خلال ارتفاع الأسعار صعبة التحقيق".

ودخلت فنزويلا فجر اليوم السبت، على خط تصعيد عسكري مفاجئ بعدما هزّت انفجارات متتالية العاصمة كراكاس، في وقت تحدثت فيه الحكومة عن هجوم أميركي استهدف مواقع مدنية وعسكرية في أكثر من ولاية.