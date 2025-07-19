مرصد اقتصادي: العراق ينتج نصف ما يحتاجه من الكهرباء

شفق نيوز– بغداد

أفاد مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي، يوم السبت، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق لا يغطي كامل احتياجات البلاد التي تصل إلى نحو 55 ألف ميغاواط، مشيراً إلى أن الحلول الممكنة لأزمة الكهرباء تمر بثلاث مراحل، تشمل الربط مع دول الجوار واستثمار الغاز المحلي.

وقال المرصد في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الأرقام تظهر حاجة العراق إلى طاقة كهربائية تتراوح بين 50 إلى 55 ألف ميغاواط"، موضحاً أن هذا الرقم مطلوب لتغطية الطلب الكامل، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في الأحمال المنزلية.

وبين أن "الإنتاج الفعلي المتاح حالياً لا يتجاوز 28 ألف ميغاواط فقط".

وعزا المرصد هذا العجز إلى "عدة أسباب، أبرزها النقص المستمر في واردات الغاز الإيراني"، مضيفاً: "أيضاً هناك مشاكل في صيانة المحطات وسوء في شبكات النقل والتوزيع، ما يؤدي إلى هدر نحو 30% من الطاقة المنتجة".

وأوضح أن معالجة أزمة الكهرباء في البلاد تمر بثلاث مراحل، أولها الاستمرار باستيراد الغاز الإيراني، إلى جانب شراء الكهرباء الجاهزة من دول الجوار لتعويض النقص، واستئجار محطات عائمة للغاز المسال (LNG) من قطر أو عمان لتشغيل المحطات المتوقفة.

أما المرحلة الثانية، فهي متوسطة الأمد، وتشمل الاتفاق مع شركات كبرى لبناء محطات جديدة تعمل بالدورة المركبة لتحقيق كفاءة أعلى مع استهلاك أقل للغاز، إضافة إلى تنويع مصادر الطاقة من خلال إنشاء مشاريع للطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة تتطلب استثمار الغاز المصاحب من الحقول النفطية بدلاً من حرقه، فضلاً عن توسيع مشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج والأردن وتركيا وإيران، مؤكداً أن "جميع هذه المراحل يجب أن تترافق مع إصلاح شامل لشبكات النقل والتوزيع بهدف تقليل الفاقد الكهربائي".