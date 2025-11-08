مرصد اقتصادي: العراق استخرج قرابة مليار برميل من النفط خلال 8 أشهر

شفق نيوز - بغداد

أعلن مرصد "إيكو عراق"، يوم السبت، أن حجم إنتاج النفط خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2025، بلغ قرابة مليار برميل، فيما بلغت إيرادات الصادرات النفطية حوالي 73 تريليون دينار عراقي.

و قال المرصد في بيان إن "إنتاج النفط خلال الأشهر الثمانية الأولى بلغ نحو 964.9 مليون برميل، أغلبها من محافظة البصرة، فيما صدّر العراق حوالي 816.18 مليون برميل خلال نفس الفترة."

وأشار البيان إلى أن أكثر شهر إنتاجًا كان أغسطس/آب بـ 124.47 مليون برميل، كما كان الأعلى تصديرًا بـ 104.81 مليون برميل.

وأضاف مرصد "إيكو عراق" أن إيرادات الصادرات بلغت 73,821,820,815,850 دينارا عراقيا، وتشكل نحو 90% من إيرادات الدولة.

ويُعدّ مرصد إيكو عراق من المؤسسات الإعلامية البحثية المتخصصة في تحليل الأداء المالي والاقتصادي في البلاد، ويركز في تقاريره الدورية على متابعة حجم الإنفاق العام والإيرادات الشهرية ومصادر تمويل الموازنة.