مرسوم كويتي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي مع العراق

شفق نيوز/ أعلنت الكويت عن إصدار مرسوم بالموافقة على اتفاقية مع العراق تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.

وذكرت وكالة "الأرقام" السعودية، أن المذكرة الإيضاحية جاءت رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين حكومتي الكويت والعراق، حيث تم التوقيع على الاتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي.

وأشارت المادة (1) من الاتفاقية إلى أنها تُطبق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما، بينما نصت المادة (2) على الضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية.

وتضمنت الاتفاقية تعريف أرباح الأسهم، والتي تعني الدخل من الأسهم أو أسهم الانتفاع أو أسهم المؤسسين أو حقوق أخرى لا تمثل مطالبات ديون، وكذلك المساهمة في الأرباح. كما تشمل الدخل من حقوق شركات أخرى، مثل الدخل من الأسهم، طبقاً لقوانين الدولة المتعاقدة التي تعتبر الشركة الموزعة للدخل مقيمة فيها.

ونصت الاتفاقية على ضرورة تبادل المعلومات السرية بين السلطات المختصة في الدولتين، والمتعلقة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

إلى ذلك، استثنت الاتفاقية الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً مسرحياً أو سينمائياً، أو إذاعياً أو تلفزيونياً أو موسيقياً، أو رياضياً، حيث يجوز إخضاع تلك الفئات للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.