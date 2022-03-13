مرتبط بالوضع الاقتصادي .. العراق يتذيل قائمة الدول في مؤشر السلام العالمي

شفق نيوز/ احتل العراق في المرتبة 154 عالميا في مؤشر السلام العالمي بحسب تقرير لمعهد الاقتصاد والسلام.

وقال المعهد الذي يقع مقره في سيدني في تقرير له حول مؤشر السلام العالمي لعام 2022 اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "السلام الإيجابي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفاهيم النظام"، مبينا أن "الدول التي تمتلك ذات مستويات أعلى من السلام الإيجابي تكون أكثر مرونة ، ومرتبطة باقتصاديات قوية ومزدهرة، ولديها أداء أفضل في التدابير البيئية، ومستويات أعلى من الرفاهية والسعادة، وتدابير أقوى للتماسك الاجتماعي، وزيادة الرضا عن مستويات المعيشة ".

وبين ان "العراق جاء بالمراتب الأخيرة في مؤشر السلام حيث احتل المركز 154 عالميا من اصل 163 دولة مدرجة في الجدول.

عالميا جاءت السويد بالمرتبة الاولى تلتها الدنمارك ومن ثم فنلندة ثالثا والنرويج رابعا وسويسرا خامسا، فيما تذيلت الصومال المرتبة الاخيرة تسبقها جنوب السودان وتسبقها اليمن وجمهورية افريقيا الوسطى.

عربيا جاءت الامارات بالمرتبة الاولى وبالمرتبة 37 عالميا وتلتها الكويت ثانيا وبالمرتبة 46 عالميا ومن ثم قطر ثالثا والمرتبة 49 عالميا، فيما تذيلت الصومال بالمرتبة 163 تسبقها اليمن بالمرتبة 161 وتسبقها سوريا بالمرتبة 157 وتسبقها اريتريا بالمرتبة 156".