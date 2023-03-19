مربو الماشية في الكويت يطالبون بفتح الاستيراد البري عن طريق العراق

شفق نيوز/ طالب مربو الماشية في الكويت بضرورة اهتمام الدولة بهم، وإصدار قرارات تُساهم في تنمية قطاع الثروة الحيوانية، من شأنها تعزيز تأمين الأمن الغذائي في البلاد، وأهمها دعم الأعلاف، من خلال فتح الاستيراد البري عن طريق العراق.

وذكرت صحيفة الراي الكويتية نقلا عن رئيس اتحاد الأعلاف الكويتي سعد بن دبلان إن "هناك قلة في الأعلاف وارتفاعاً في أسعارها"، مبيناً أن "هناك حلولاً عدة لتلافي الأزمة، منها فتح باب الاستيراد البري عن طريق منفذ العبدلي من العراق، ومنه من تركيا وأذربيجان وبلاد القوقاز".

واضاف ان هذه "المناطق تتميز بكثرة إنتاجها وقلة أسعاره، بالإضافة إلى إنشاء مواقع بيع للأعلاف ومزاد علني لها، لفك سيطرة الوافدين على السوق، والذي وصل بهم الحال إلى التلاعب بالأسعار وبيع أعلاف مغشوشة أودت بحياة الكثير من الحلال".