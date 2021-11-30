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مذكرة تفاهم عراقية – تركية للحد من عمليات غسل الاموال

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-30T10:04:20+0000
مذكرة تفاهم عراقية – تركية للحد من عمليات غسل الاموال

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع "ماساك" التركي تخص العمليات المالية المشبوهة وغسيل الاموال.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "انطلاقاً من التعاون بين مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في العراق والوحدات النظيرة المماثلة لها في الدول الاخرى فقد وقع المكتب مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية التركية ماساك"، مبيناً أن "المذكرة ستعمل على تسهيل تبادل المعلومات مع الجانب التركي بخصوص العمليات المالية المشبوهة".

وتابع أن "المذكرة ستعمل ايضاً على الحد من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب"، لافتاً إلى "ضرورة تظافر الجهود الدولية لمواجهة تلك الجرائم ومكافحة اساليبها المستجدة".

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