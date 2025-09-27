مذكرة تعاون عراقية - سعودية لتطوير كفاءة الكهرباء في كربلاء والحلة والمسيب

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم السبت، توقيع مذكرة تعاون مع شركة (ﻛﻨﺘﻨﻴﻮس ﻧﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ ﺳﻴﺮﻓﺴﺰ) السعودية، وذلك على هامش مؤتمر العراق للاستثمار الذي عُقد في العاصمة بغداد.

وبحسب بيان لوزارة الكهرباء، ورد لوكالة شفق نيوز فإن المذكرة تنص على التعاون في مجالات فنية وتشغيلية تشمل معالجة المخلفات النفطية في محطة الخيرات الكهربائية في كربلاء بهدف تحسين الأداء البيئي ورفع الكفاءة التشغيلية.

ووفق البيان فإن المذكرة تشمل أيضاً إعادة استخدام المياه الصناعية في محطة الحلة الثانية، ووضع حلول معالجة متقدمة للمياه في محطات التوليد العاملة في البلاد، بالإضافة إلى تنظيف الأنابيب داخل محطة المسيب الغازية باستخدام تقنيات غاز النيتروجين الحديثة لزيادة الجاهزية وتقليل الأعطال.

وطبقاً للبيان العراقي، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي وزارة الكهرباء لتعزيز كفاءة منظومة الطاقة في العراق عبر إبرام مذكرات تعاون مع شركات تخصصية تسهم في رفع أداء المحطات الحالية وتحسين معدلات إنتاجها.

ووقع المذكرة عن وزارة الكهرباء محمد نعمة عبد الحسين، وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج، وعن الجانب السعودي محمود مجيد وبدان، مدير فرع الشركة في العراق، برعاية وحضور وزير الكهرباء زياد علي فاضل، ومساعد وزير الاستثمار السعودي إبراهيم بن يوسف المبارك.