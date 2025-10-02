مدينة لاهور الباكستانية تنضم إلى جداول رحلات الخطوط الجوية العراقية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، يوم الخميس، عن إضافة مدينة لاهور الباكستانية إلى رحلاتها المجدولة اعتباراً من التاسع من الشهر الجاري، وبواقع رحلتين أسبوعياً.

وذكرت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها افتتحت خط نقل جوي جديد من مطار النجف الدولي إلى مطار لاهور في جمهورية باكستان الإسلامية.

وقال مدير عام الشركة، مناف عبد المنعم عاجل، إن "أولى الرحلات ستنطلق يوم الخميس المقبل الموافق 9/10/2025 على أن تكون مجدولة بواقع رحلتين أسبوعياً كل ثلاثاء وخميس لتمنح مسافرينا فرصة السفر المباشر بخدمات متميزة وانسيابية عالية".

وأضاف أن "هذه الإضافة النوعية تتزامن في وقت يواصل فيه الناقل الوطني حضوره الإقليمي والدولي مع إستمرار خطط الشركة الطموحة لفتح آفاق أوسع أمام المسافرين في مختلف بلدان العالم".