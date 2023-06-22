مدينة عربية ضمن الأغلى في العيش الفاخر خلال 2023 (صور)

شفق نيوز / برزت سنغافورة باعتبارها أغلى مدينة على مستوى العالم للحياة الفاخرة، خلال عام 2023 متجاوزة شنغهاي وهونج كونج، وفقًا لتقرير صادر عن Julius Baer Group Ltd ، فيما ظهرت مدينة عربية ضمن العشرة الكبار.

وقيم مؤشر نمط الحياة في Julius Baer أغلى 25 مدينة في جميع أنحاء العالم استنادًا إلى عوامل مختلفة مثل (الممتلكات السكنية، أسعار السيارات، الرحلات في درجة الأعمال، وتجارب تناول الطعام).

وساهم نجاح سنغافورة في إعادة فتح حدودها خلال الوباء في جاذبيتها للأفراد ذوي القيمة العالية، إذ تشتهر بشكل خاص بأسعار السيارات المرتفعة، حيث كانت العقارات السكنية والتأمين الصحي الأساسي أكثر تكلفة بكثير مقارنة بالمتوسط العالمي.

وهذه المرة الأولى التي تعد سنغافورة المدينة الأعلى تصنيفًا في مؤشر أسلوب الحياة، وتلتها شنغهاي التي كانت الأولى العام الماضي، وجاءت هونج كونج في المرتبة الثالثة، مما يشكل منصة تتويج آسيوية بالكامل.

واحتلت لندن المرتبة الرابعة، بعدها نيويورك بالمركز الخامس، وإمارة موناكو بالمركز السادس، وشهدت دبي طفرة بارزة، ودخلت المراكز العشرة الأولى ولتحتل مركز سابع أغلى مدينة، إثر تدفق الأفراد الأثرياء الذين ينتقلون إلى دبي على أسعار العقارات والطلب، مما وضع الإمارة كـ "أداء نجم" في مؤشر هذا العام.

وجاءت تايبيه الصينية بالمرتبة الثامنة، ومدينة ساو باولو البرازيلية في المركز التاسع، وجاءت مدينة ميامي الأمريكية في المركز العاشر بالقائمة.

وفي هذا السياق، حافظت آسيا على موقعها باعتبارها الأكثر تكلفة للحياة الفاخرة للعام الرابع على التوالي، فإجمالاً ارتقت ست مدن في آسيا جدول الترتيب، بينما انخفضت أربع، وتراجعت سبع مدن من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في الترتيب، مع صعود واحدة فقط (دبي)، وفي الأمريكتين ارتفعت أربع مدن وسقطت واحدة.