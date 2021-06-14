مدينة عراقية تنهي موسم حصاد وتسويق الحنطة وتحقق المركز الاول

شفق نيوز/ أعلن محافظ واسط محمد المياحي، يوم الاثنين، عن انتهاء موسم الحصاد والتسويق لمحصول الحنطة بتسويق أكثر من 900 ألف طن.

وقال المياحي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة واسط تحتفظ بمركز الصدارة الاول في انتاج محصول الحنطة بين محافظات البلاد"، موضحا أن "تسويق محصول الحنطة بلغ لغاية الآن (٩١٠ الاف طن) منه (٧٧٠ الف طن) الى سايلوات وزارة التجارة و (٤٠ الف طن) الى سايلوات شركات البذور التابعة لوزارة الزراعة بالاضافة الى مايقارب (١٠٠ الف طن) مدورة للاستهلاك المحلي بذور وخبز واستخدامات غذائية اخرى ومازال مستمر لبعض سايلوات وزارة التجارة".

وأضاف، أن "محافظة واسط تكتفي بـ(٣٠٪) فقط من انتاجها الزراعي والحيواني العام وتسوق الـ(٧٠٪) الفائضة منه ( خضر - فواكه - بيض مائدة - لحوم - أسماك - اضافة الى المخاليط العلفية) الى العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى".

وتابع المياحي أن "محافظ واسط تساهم في تأمين نسبة ٣٠٪ من احتياجات العراق الغذائية الاجمالية"، مشيرا إلى أنها "حققت زيادة في انتاج الحنطة هذا العام بنسبة ١٠٪ مقارنة بالعام الماضي رغم المصاعب التي يعاني منها القطاع الزراعي".

وطالب محافظ واسط، بـ"الإسراع في صرف مستحقات الفلاحين الذين سوقوا محاصيلهم"، معربا عن أمله من رئيس الوزراء "إطلاق تسمية (واسط عاصمة العراق الزراعية) على محافظتنا تثميناً وتعضيداً للجهوده المخلصة التي تكللت في زيادة الانتاج وتحسين نوعيته".