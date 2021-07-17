مدير مصرف يكشف عن شروط وحجم القروض الصناعية الممنوحة للمشاريع

شفق نيوز/ كشف مدير العام للمصرف الصناعي بلال الحمداني، اليوم السبت، عن حجم القروض التي يمنحها المصرف الاصحاب المشاريع بالنسبة فائدة 4% لمدة عشر سنوات.

وقال الحمداني لـوكالة شفق نيوز، إن "المصرف الصناعي يمنح 20 مليار دينار كحد أعلى الاقتراض لتمويل المشاريع بالنسبة 80% وبفائدة 4% لمدة عشر سنوات، على أن تكون نسبة الانجاز للمشروع 20% مقابل الحصول على الاقتراض".

وأضاف إنه "يحق لأي مواطن عراقي يعمل على مشروع صناعي بالنسبة الانجاز 20% الحصول على الاقتراض من خلال فتح حساب بالمصرف وتطبيق متطلبات مع دراسة للمشروع".

وتابع الحمداني، إن "الحد الادنى الاقتراض 150 مليون دينار"، مشيرا إلى إن "الحصول على القرض يتطلب ضمان عقاري لتغطية الاقتراض المطلوب دون الحاجة إلى دراسة وجدول اقتصادي".