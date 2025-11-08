مدير "إكسون موبيل" متفائل بالعودة إلى العراق: نحتاج لضمانات

شفق نيوز- متابعة

عبر الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل الأميركية، دارين وودز، يوم السبت، عن تفاؤله من احتمال عودة إكسون موبيل إلى العراق بعد أن وقعت الشركة اتفاقا أوليا لإدارة حقل مجنون للنفط بجنوب البلاد وتطويره وتشغيله.

وقال وودز، في تصريح لوكالة رويترز، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن إكسون تحتاج إلى ضمان أن يكون الاستثمار مناسبا وإلى إجراء مفاوضات مع الحكومة العراقية، للتأكد من أنه اتفاق يعود بالنفع على الجانبين، مضيفا أن العملية لا تزال في مراحلها الأولى.

وأضاف أن النفط والغاز سيلعبان دورا حاسما لفترة طويلة قادمة، وأثار تساؤلا حول مدى استمرار استخدامهما كوقود.

ووفق وودز، ففي حين أن التطورات التكنولوجية ربما تحدث تغييرا في استخدام الهيدروكربونات في المستقبل، لكن سيتواصل استخدامها لأغراض أخرى، مثل القطاع الطبي.

وخلص المدير التنفيذي لإكسون موبيل، إلى القول: "سيشكل النفط الخام والهيدروكربونات دورا محوريا في حياة الجميع لفترة طويلة قادمة".

ووقعت الحكومة العراقية، يوم 8 تشرين الأول الماضي، اتفاقية مبادئ (HOA) بين وزارة النفط وشركة إكسون موبيل الأميركية.

وينتج العراق حاليا حوالي أربعة ملايين برميل من النفط يوميا، ويهدف إلى تجاوز ستة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2029.

ويقع حقل مجنون النفطي على بعد 60 كيلومترا من البصرة في جنوب العراق، وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم، إذ يُقدّر احتياطيه بنحو 38 مليار برميل.