مدير "إكسليريت إنرجي": اتفاقنا يضع العراق على خارطة أسواق الغاز العالمية لأول مرة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت شركة "إكسليريت إنرجي" الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل اتفاقها مع الحكومة العراقية لتطوير أول محطة عائمة في البلاد لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) في ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة، باستثمار يقدّر بنحو 450 مليون دولار.

وقالت الشركة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاتفاق جرى توقيعه في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحضور رئيسها التنفيذي ستيفن كوبوس، ونائب وزير الطاقة الأميركي جيمس دانلي، والقائم بالأعمال الأميركي في بغداد جوشوا هاريس، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، والقائم بأعمال وزير النفط علي معارج.

وأضاف كوبوس أن "الاتفاق يمثل التزاماً طويل الأمد بدعم مستقبل الطاقة في العراق وتعزيز استقراره الإقليمي"، مشيراً إلى أن المشروع يدمج بين تطوير المحطة وتوريد الغاز وإدارتها التشغيلية ضمن عقد واحد، ما يجعل العراق على خارطة أسواق الغاز العالمية لأول مرة.

ويشمل المشروع عقداً لمدة خمس سنوات لتوريد الغاز وإعادة التغويز بطاقة مضمونة تبلغ 250 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، مع إمكانية التوسّع إلى 500 مليون قدم مكعب. وستستخدم الشركة سفينتها العائمة الأحدث Hull 3407، التي تُبنى حالياً في كوريا الجنوبية وتُعد من أكبر وحدات التخزين وإعادة التغويز في العالم، بطاقة تصل إلى 1 مليار قدم مكعب يومياً.

ومن المقرر أن تبدأ العمليات التجارية للمحطة في عام 2026 بعد استكمال أعمال البناء والتصاريح الفنية، في خطوة تراها بغداد وواشنطن "محورية" لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الغاز عبر الأنابيب.

وأوضحت الشركة أن المشروع نُفذ "بتعاون وثيق مع الحكومة العراقية"، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تنويع مصادر الوقود وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد، في إطار شراكة إستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لدعم مشاريع البنية التحتية للطاقة.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق من اليوم توقيع العقد "في إطار سعي بغداد لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى قطاع الطاقة لديها".

ويتعرض العراق لضغوط من واشنطن لتنويع مصادر الطاقة والحد من علاقاته في مجال الطاقة مع إيران، التي تعطلت صادراتها من الغاز إلى العراق مرارا وتكرارا بسبب العقوبات الأميركية ونزاعات الدفع.

ورعى رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع عقد المنصّة العائمة (FSRU) للغاز بطاقة استيعابية 15 مليون م3 يوميا بين وزارة الكهرباء وشركة اكسليريت إنرجي الامريكية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

وبحسب بيان مكتب السوداني، فإنه تم توقيع هذا العقد لغرض تجهيز الغاز الطبيعي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، ودعم توليد الطاقة بتنويع مصادر الغاز لتغطية الحاجة الفعلية لتشغيل المحطات.