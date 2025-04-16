مدير "سومو" يوضح لشفق نيوز سبل تعظيم الإنتاج النفطي العراقي

شفق نيوز/ أوضح المدير العام شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، علي نزار، يوم الأربعاء، أن تعظيم إنتاج الخام من حقول الجنوب والوسط والشمال وإقليم كوردستان مرهون بضبط عمليات الإنتاج والتصدير.

وقال نزار لوكالة شفق نيوز، إن "الشركة ساهمت بزيادة الكميات المسوقة من النفط والغاز، وحافظنا على بناء علاقات قوية مع الدول المستفيدة وذلك واضح عبر بعض العقود المنظمة والتي تصل إلى عشر سنوات، مما أدى إلى استقرار عائدات البلد النفطية".

وأضاف أن "الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها ترامب على بعض الدول ومنها العراق، لم تشمل النفط، وكادت أن تؤثر على النمو الاقتصادي، ولكن تبقى تقلباتها محدودة وتعكر صفو السوق النفطية قليلاً ثم يعود إلى طبيعته"، مؤكداً أن "هبوط أسعار النفط ناتج عن اختلال الأوضاع السياسية والأمنية للمنطقة الإقليمية".

وأردف نزار، أن "تعظيم الإنتاج من حقول الجنوب والوسط والشمال وإقليم كوردستان، يحصل عند ضبط عمليات الإنتاج والتصدير في العراق ككل، ونحن ملتزمون بسقف محدد للإنتاج حسب الاتفاق الدولي".

وأشار إلى أن "التفاوض مع أوبك لزيادة الكميات المصدرة يحتاج إلى تنوع النفوط، والوضع الحالي لا يسمح بالتنوع أو زيادة سقف الإنتاج".