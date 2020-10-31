إمدادات النفط.. التزام باتفاق "أوبك+" بنسبة 102٪

شفق نيوز/ توقع تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط" اوابك"، انخفاض الإمدادات النفطية العالمية خلال عام 2020، بفعل التزام اوبك وانخفاض النتاج النفط الصخري، منوهة إلى التزام مجموعة "أوبك+" باتفاق خفض الانتاج بنسبة تجاوزت 100 بالمئة في أيلول الماضي.

وقال تقرير للمنظمة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه "من المتوقع انخفاض الامدادات النفطية العالمية خلال عام 2020 على خلفية اتفاق دول أوبك بلس، بشأن خفض قياسي لإنتاج النفط الخام والذى دخل حيز التنفيذ منذ مطلع شهر ايار 2020، اضافة الى انخفاض انتاج النفط الصخري".

واضاف ان" نسبة التزام دول اوبك + بالاتفاق بلغت 102 % في شهر ايلول 2020 "، مبينا ان "هذه النسبة تعتبر الاعلى منذ شهر ايار الماضي باستثناء التخفيضات الاضافية الطوعية في شهر حزيران".

واشار التقرير الى ان "تباطوء تعافي الاقتصاد العالمي بسبب الموجة الثانية من الاصابات بفيروس كورونا المستجد في الاقتصاديات الرئيسية لاسيما في الامريكتين واسيا واوربا يستوجب ضرورة توخي اليقضة واتخاذ الاجراءات الاستبقاية اللازمة في ظل ظروف السوق غير المستقرة وافاقها المستقبلية".

واوضح ان" ارتفاع اسعار النفط تعتمد على معدلات النمو للدول المستهلكة الكبرى للنفط" ، مشيرا الى ان "معدل النمو الاقتصادي في الهند خلال عام 2020 هو 10.3-%، في حين توقع ارتفاع النمو فيها الى 8.8% في عام 2021، فيما يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الصين 1.9% وسيرتفع النمو فيها الى 8.2% في عام 2021، اما توقعات النمو الاقتصادية في منطقة اليورو لعام 2020 فانه يبلغ 8.3-% وتوقعات ان يصل الى 5.2% في عام 2021، في حين يبلغ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية الى 4.3-% وتوقعات ان يصل النمو فيها الى 3.1% في عام 2021".

ولفت التقرير الى ان "انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة انخفض بشكل حاد خلال الربع الثاني من عام 2020 مسجلا اكبر انخفاض فصلي على الاطلاق منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في عام 2007 تزامنا مع التراجع الحاد في اسعار النفط بسبب جانحة فيروس كورونا "، مبينا ان "الانتاج بدا يتعافى في الربع الثالث من العام 2020 بدعم من ارتفاع اسعار النفط الخام ".

وبين التقرير ان" سعر الخام الذي تحتاجه شركات الطاقة الامريكية لتغطية نفقات تشغيل الابار المحفورة المكتملة يتراوح ما بين 23 الى 36 دولار للبرميل، الا انها تبقى صناعة النفط الصخري محدودا نظرا للتخفيضات الكبيرة التي اجرتها الشركات في النفقات الرأسمالية الى جانب تراجع اقبال المستثمرين في الاسهم والسندات على شركات التنقيب الصغيرة والمستقلة".

واشار التقرير الى ان "الطلب العالمي على النفط انه من المتوقع ان يتراجع في عام 2020 بشكل قياسي بحدود 9.5 مليون برميل يوميا مسجلا 90.3 مليون برميل يوميا وهو يعد التراجع الاول منذ عام 2009، متوقعا ارتفاعه عام 2021 الى نحو 6.5 مليون برميل يوميا ".

ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط؛ أوابك، هي منظمة عربية إقليمية ذات طابع دولي. أسست بموجب اتفاقية تم التوقيع على ميثاقها في العاصمة اللبنانية بيروت في 9 يناير، 1968 بين كُل من دولة الكويت، المملكة العربية السعودية والمملكة الليبية، وتم الإتفاق على أن تكون دولة الكويت مقراً رئيسياً للمنظمة، وانضم اليها العراق في عام 1972 ويتكون حاليا من 11 دولة عربية.



