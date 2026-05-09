مخزون النفط العالمي عند أدنى مستوياته في 8 سنوات

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، يوم السبت، بأن مخزون النفط العالمي اقترب من أدنى مستوياته منذ عام 2018.

وأضافت الوكالة المتخصصة في أخبار الاقتصاد، أن "مخزون النفط العالمي انخفض بنحو 4.8 ملايين برميل يومياً بين 1 آذار/ مارس و25 نيسان/ أبريل".

وأشارت "بلومبرغ" عن بيانات إلى أن "حرب إيران تستنزف مخزونات النفط العالمية مع تقييد تدفقات الخام من الخليج مع غلق مضيق هرمز".

هذا وكان بنك "غولدمان ساكس" قد حذر مؤخراً من أن مخزونات النفط العالمية تقترب من أدنى مستوياتها في 8 أعوام مع تسارع وتيرة السحب من الإمدادات.

وبحسب التقديرات، تراجعت المخزونات إلى ما يغطي 101 يوم من الطلب العالمي، مع احتمال انخفاضها إلى 98 يوماً فقط بنهاية أيار/ مايو الجاري.

ويأتي هذا التراجع في ظل استمرار القيود على الإمدادات عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.