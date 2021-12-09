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مخزون النفط الخام الامريكي يهبط لأدنى مستوى له منذ 18 عاماً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-09T06:49:14+0000
مخزون النفط الخام الامريكي يهبط لأدنى مستوى له منذ 18 عاماً

شفق نيوز/ انخفضت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ 18 عاماً.

وذكرت ادارة معلومات الطاقة الامريكية في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي هبط الأسبوع الماضي بمقدار 1.7 مليون برميل ليصل إلى 600.87 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو/ ايار 2003".

وأضافت أن "انتاج مخزونات البنزين ارتفعت الى 3.9 ملايين برميل الأسبوع الماضي" .

وأشارت إلى أن "إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي إلى 11.7 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ مايو/ ايار 2020 أثناء تفشي جائحة كوفيد-19".

وواصلت أسعار النفط تحقيق مكاسب اليوم الخميس، بفضل الثقة في أنَّ السلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا لن تعرقل النمو العالمي حتى مع تكثيف بعض الحكومات القيود لوقف انتشارها السريع.

 

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