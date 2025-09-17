مخزونات النفط في الإمارات تهبط بسبب تراجع إمدادات العراق

شفق نيوز- بغداد

انخفضت مخزونات المنتجات النفطية في ميناء الفجيرة بالإمارات إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، نتيجة تراجع إمدادات وقود السفن من العراق، وفق بيانات منطقة صناعة النفط في الفجيرة الصادرة في 17 سبتمبر/ أيلول.

وأفاد متعاملون، بأن شحنات زيت الوقود من العراق تراجعت في الأسابيع الأخيرة، حيث بلغ متوسطها 43 ألف برميل يوميًا في أغسطس/ آب، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بحسب بيانات شركة ستاندرد آند بورز جلوبال.

كما شهدت المشتقات المتوسطة، مثل وقود الطائرات والديزل، انخفاضاً بنسبة 24% لتصل إلى 1.651 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها خلال أربعة أسابيع، مسجلة انخفاضاً تراكمياً بنسبة 16% منذ بداية العام.

أما المشتقات الخفيفة، بما في ذلك البنزين والنافثا، فقد انخفضت بنسبة 10% لتصل إلى 6.048 ملايين برميل.