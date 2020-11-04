سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مخزونات النفط الخام الأمريكي تنخفض بشكل كبير

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-04T16:57:48+0000
مخزونات النفط الخام الأمريكي تنخفض بشكل كبير

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بشكل كبير في الأسبوع الماضي.

وقالت الادارة ان مخزونات النفط الامريكية انخفضت بمقدار 8 ملايين في حين ارتفعت مخزونات البنزين وانخفضت مخزونات نواتج التقطير.

وأضافت الإدارة أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 164 ألف برميل يوميا. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.

واشارت الادارة الى ان مخزونات البنزين ارتفعت 1.5 مليون برميل فيما نزلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.6 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره مليوني برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 560 ألف برميل يوميا.


related

أمريكا تعلن إستيراد قرابة 8 ملايين برميل من النفط العراقي

Date: 2020-09-08 08:29:15
أمريكا تعلن إستيراد قرابة 8 ملايين برميل من النفط العراقي

لاريجاني: قادة العراق لم يسمحوا لأمريكا بالسيطرة على النفط

Date: 2019-11-03 10:15:12
لاريجاني: قادة العراق لم يسمحوا لأمريكا بالسيطرة على النفط

إسرائيل تبدأ تصدير الغاز إلى دولة عربية

Date: 2019-06-18 17:20:29
إسرائيل تبدأ تصدير الغاز إلى دولة عربية

أكبر مصدر للنفط في أوبك يستورد شحنة خام من أمريكا

Date: 2020-08-06 14:04:57
أكبر مصدر للنفط في أوبك يستورد شحنة خام من أمريكا

أنقرة: صادراتنا تستهدف العراق وعدة دول

Date: 2019-08-29 15:15:22
أنقرة: صادراتنا تستهدف العراق وعدة دول

العراق يبيع مليوني برميل من خام البصرة الخفيف

Date: 2019-08-15 09:24:45
العراق يبيع مليوني برميل من خام البصرة الخفيف

عملاق نفطي أمريكي يسعى لإستكشاف 4.4 مليار برميل في العراق

Date: 2020-08-17 16:46:08
عملاق نفطي أمريكي يسعى لإستكشاف 4.4 مليار برميل في العراق

بعد انهيار الاسعار الى 27 دولاراً.. روسيا تبحث مقترح العراق النفطي

Date: 2020-03-18 15:16:17
بعد انهيار الاسعار الى 27 دولاراً.. روسيا تبحث مقترح العراق النفطي