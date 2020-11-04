مخزونات النفط الخام الأمريكي تنخفض بشكل كبير

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بشكل كبير في الأسبوع الماضي.

وقالت الادارة ان مخزونات النفط الامريكية انخفضت بمقدار 8 ملايين في حين ارتفعت مخزونات البنزين وانخفضت مخزونات نواتج التقطير.

وأضافت الإدارة أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 164 ألف برميل يوميا. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.

واشارت الادارة الى ان مخزونات البنزين ارتفعت 1.5 مليون برميل فيما نزلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.6 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره مليوني برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 560 ألف برميل يوميا.



