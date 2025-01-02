مخزونات النفط الخام الأمريكي تتراجع مقابل ارتفاع البنزين

شفق نيوز/ تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بشكل حاد في ظل انخفاض الطلب في الأسبوع المنتهي في 27 كانون الأول/ ديسمبر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الخميس، إن مخزونات الخام تراجعت 1.2 مليون برميل إلى 415.6 مليون برميل في الأسبوع المشار إليه مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بتراجع 2.8 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 142 ألف برميل في الأسبوع نفسه.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 7.7 مليون برميل في الأسبوع إلى 231.4 مليون برميل، وهو ما يزيد كثيرا عن توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة 0.3 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة ارتفاع مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 6.4 مليون برميل إلى 122.9 مليون برميل مقابل توقعات بتراجعها 0.1 مليون برميل.

وقال مات سميث المحلل في كبلر لمعلومات الشحن: "أدى انخفاض الطلب على المنتجات بعد العطلة إلى جانب نشاط التكرير القوي إلى زيادة هائلة في البنزين ونواتج التقطير في نهاية العام".

وانخفضت إمدادات المنتجات، التي تمثل مؤشرا للطلب، 3.3 مليون برميل يوميا إلى 18.5 مليون برميل يوميا، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وانخفضت إمدادات المنتجات إلى أدنى مستوى منذ كانون الثاني/ يناير 2023.

وسجلت كل من مخزونات نواتج التقطير والبنزين أكبر زيادة أسبوعية منذ ما يقرب من عام.

وارتفع استهلاك الخام في مصافي التكرير 41 ألف برميل يوميا. وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.2 بالمئة في الأسبوع نفسه إلى 92.7 بالمئة.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع 323 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع.