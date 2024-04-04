مخزونات الغاز الأمريكي تنخفض لأقل من المتوقع

شفق نيوز/ كشفت بيانات مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة، يوم الخميس، انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 37 مليار متر مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 29 مارس/آذار الماضي.

وجاء هذا التراجع أقل من توقعات الأسواق والتي رجحت انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي بنحو 38 مليار متر مكعب فقط، وكانت القراءة السابقة قد أظهرت انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بنحو 36 مليار متر مكعب في الأسبوع الأسبق.

وبعد صدرو بيانات مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية، سجلت عقود الغاز الطبيعي الآجلة تسليم مايو نحو 1.825 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بنسبة انخفاض تصل إلى 0.87% فور صدور مخزونات الغاز الأمريكية مباشرة.

يذكر أنه يتم إصدار بيانات مخزونات الغاز الطبيعي بشكل أسبوعي من قبل إدارة الطاقة الأمريكية، ويقيس المؤشر حجم التغير في مخزونات الغاز الطبيعي تحت الأرض بالقدم المكعب خلال الأسبوع الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن هذا المؤشر هو مؤشر أمريكي بالأساس إلا أنه يؤثر على الدولار الكندي نظرا لكبر حجم قطاع الطاقة بكندا، كما أنه يؤثر بقوة على أسعار الغاز الطبيعي بتعاملات سوق السلع.