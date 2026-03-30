مخزونات الرز تضغط على تايلاند والعراق أبرز المتأثرين

شفق نيوز- بغداد

تواجه تايلاند ضغوطاً متزايدة على صادرات الرز نتيجة ارتفاع التكاليف وتراكم المخزون في الأسواق العالمية، في وقت تحافظ فيه الهند على مستويات إنتاج ومخزون مرتفعة عززت موقعها كأكبر مصدر عالمي للرز، بينما يبرز العراق كأحد أبرز الدول المستوردة المتأثرة بتقلبات السوق.

وقالت وكالة Bangkok Post التايلاندية في تقرير اقتصادي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن المصدرين التايلانديين يواجهون ارتفاعاً في التكاليف بنحو 15% نتيجة زيادة أسعار الوقود والشحن، إلى جانب توتر طرق النقل في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تراجع الصادرات وتأجيل بعض الشحنات المتجهة إلى أسواق المنطقة ومنها العراق.

وأضاف التقرير أن المخزون الهندي "الضخم" من الرز يساهم في منع حدوث ارتفاع حاد في الأسعار العالمية، حيث تبقى تجارة الحبوب في الهند مستقرة نسبياً بفضل وفرة الإنتاج والمخزون، الأمر الذي عزز قدرتها على دعم صادراتها إلى الأسواق العالمية، بما فيها الشرق الأوسط وآسيا، مع استمرار الطلب القوي على الرز البسمتي.

وأشار إلى أن نحو 500 ألف طن من الرز الهندي الموجودة حالياً في البحر أو المتأخرة في الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط تشكل ضغطاً إضافياً على الأسعار، في ظل سعي التجار لتصريف المخزون، ما ساهم في إبقاء أسعار الرز العالمية مستقرة نسبياً رغم اضطرابات الشحن.

يشار إلى أن الحكومة العراقية تستورد الرز التايلاندي لتوزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية، في حين يعتمد القطاع الخاص على استيراد الرز الهندي (البسمتي) لتغطية الطلب المحلي.