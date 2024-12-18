مخزونات الخام الأميركي ترفع أسعار النفط بأكثر من 1%

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات، يوم الأربعاء، مدفوعة ببعض الدعم من تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، رغم استمرار المستثمرين في الحذر قبيل خفض محتمل لأسعار الفائدة الأميركية وإعلان توقعات مجلس الاحتياطي الفدرالي للعام 2025.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً أو 1.22% إلى 74.08 دولاراً للبرميل في الساعة 1700 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.02 دولاراً أو بنسبة 1.46% إلى 71.10 دولاراً للبرميل.

وتشهد الأسواق توقعات على نطاق واسع بخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 25 نقطة أساس في قراره المرتقب يوم الأربعاء، لكنه قد يلمح إلى اتباع الحذر في نهجه لتيسير السياسة النقدية في العام 2025.

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تراجع تكاليف الاقتراض، وهو الأمر الذي يسهم في رفع نمو الاقتصاد والطلب على النفط.

وبحسب بيانات معهد البترول الأميركي الصادرة أمس الثلاثاء، تراجعت مخزونات الخام 4.69 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

بينما زادت مخزونات البنزين 2.45 مليون برميل خلال نفس الأسبوع، وارتفعت أيضاً مخزونات نواتج التقطير 744 ألف برميل، بحسب ما نقلته مصادر لوكالة "رويترز" عن بيانات المعهد.

وقال المحلل لدى "UBS"، جيوفاني ستونوفو: "من المرجح أن تحد مخاوف الحرب التجارية وعدم اليقين بشأن مدى قوة خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة العام المقبل من الاتجاه الصعودي في الوقت الحالي".