"مخجلة".. ارتفاع إجمالي صادرات العراق بنسبة 112.7% لسنة 2021

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الاثنين، عن ارتفاع إجمالي صادرات البلاد بنسبة 112.7% لسنة 2021، فيما وصف خبير مالي تلك الصادرات غير النفطية بـ "المخجلة".

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "إجمالي الصادرات للنفط الخام والمنتجات النفطية والمواد السلعية بلغت 121.6 ترليون دينار لسنة 2021، بما يعادل 83.8 مليار دولار أمريكي بنسبة ارتفاع مقدارها 112.7% عن سنة 2020 حيث بلغ 57.1 تريليون دينار ما يعادل 47.9 مليار دولار أمريكي ".

واضاف أن "قيمة صادرات النفط الخام بلغت 109.7 تريليونات دينار لسنة 2021 بما يعادل 75.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع مقدارها 120.8% عن سنة 2020 حيث بلغت 49.7 ترليون دينار بما يعادل 41.8 مليار دولار ".

واشار الى ان "قيمة صادرات المنتجات النفطية بلغت 5.8 تريليونات دينار لسنة 2021 بما يعادل 4 مليار دولار مسجلا نسبة ارتفاع مقدارها 105.5% عن سنة 2020 حيث بلغت قيمة صادرات المنتجات النفطية 2.8 تريليونان دينار بما يعادل 2.4 مليار".

واوضحت ان "قيمة الصادرات السلعية بلغت 6.1 تريليونات دينار لسنة 2021 بما يعادل 4.2 مليارات دولار مسجلا نسبة ارتفاع مقدارها 31% عن سنة 2020 حيث بلغت 4.6 تريليونات دينار او ما يعادل 3.8 مليارات دولار" .

من جهته أكد الخبير المالي محمد الحسني لوكالة شفق نيوز، ان "ارتفاع الصادرات العراقية للعام الماضي جاء نتيجة ارتفاع اسعار النفط عالميا لتتجاوز بذلك 100 دولار، اضافة الى ارتفاع انتاج العراق من النفط الخام".

واضاف ان "الصادرات العراق غير النفطية تعبر قليلة جدا وهو ما يعني بان اقتصاد البلد ريعي"، واصفا إياها بأنها "مخجلة"، نظرا لقلة هذه الصادرات التي بلغت فقط 4 مليارات دولار".

ولفت الى ان "أي بلد من بلدان دول الجوار والتي تفتقر للموارد الطبيعية تبلغ صادراتها أضعاف ما يصدره العراق"، مشيرا الى ان "العراق لديه فرصة حاليا لإعادة البنية التحتية لمعامله ومصانعه المتوقفة مستفيدا من الوفرة المالية المتأتية من ارتفاع أسعار النفط التي قد لا تتاح لنا هذه الوفرة في الفترة المقبلة باعتبار أن اسعار النفط خاضعة للتقلبات الاقتصادية العالمية".