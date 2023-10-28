مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط
شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط نحو 3% ، وهو أعلى مستوى مع نهاية الأسبوع، وسط مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط مما قد يتسبب في اضطراب إمدادات النفط الخام العالمية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.55 دولار، بما يعادل 2.9%، ليتحدد سعر التسوية عند 90.48 دولارا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 2.33 دولار، أو 2.8%، ليتحدد سعر التسوية عند 85.54 دولارا.
وارتفعت علاوة برنت على خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياتها منذ مارس / آذار، مما يجعلها أكثر جاذبية لشركات الطاقة لإرسال السفن إلى الولايات المتحدة للحصول على النفط الخام للتصدير.
وعلى مدار الأسبوع، انخفض برنت حوالي 2% في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط حوالي 4%.
ورغم أن التطورات لم تؤثر بشكل مباشر على الإمدادات فقد زادت المخاوف من أن الصراع في قطاع غزة قد ينتشر ويعطل الإمدادات من منتج النفط الخام الرئيسي إيران، التي تدعم حماس. ويمكن أن تؤثر حرب أوسع نطاقا أيضا على الشحنات القادمة من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، وغيرها من كبار المنتجين في الخليج.
وأبقى محللون من غولدمان ساكس توقعاتهم لسعر برنت في الربع الأول من 2024 عند 95 دولارا للبرميل لكنهم أضافوا أن تراجع الصادرات الإيرانية قد يدفع الأسعار الأساسية للارتفاع بنحو 5%.