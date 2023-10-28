مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط‏ ترفع أسعار النفط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط نحو 3% ، وهو أعلى مستوى مع نهاية الأسبوع، وسط ‏مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط مما قد يتسبب في ‏اضطراب إمدادات النفط الخام العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.55 دولار، بما يعادل 2.9%، ليتحدد سعر ‏التسوية عند 90.48 دولارا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو‏ 2.33 دولار، أو 2.8%، ليتحدد سعر التسوية عند 85.54 دولارا.‏

وارتفعت علاوة برنت على خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياتها منذ ‏مارس /‎ ‎آذار، مما يجعلها أكثر جاذبية لشركات الطاقة لإرسال السفن إلى الولايات ‏المتحدة للحصول على النفط الخام للتصدير.‏

وعلى مدار الأسبوع، انخفض برنت حوالي 2% في حين هبط خام غرب تكساس ‏الوسيط حوالي 4%.‏

ورغم أن التطورات لم تؤثر بشكل مباشر على الإمدادات فقد زادت ‏المخاوف من أن الصراع في قطاع غزة قد ينتشر ويعطل الإمدادات من منتج النفط ‏الخام الرئيسي إيران، التي تدعم حماس. ويمكن أن تؤثر حرب أوسع نطاقا أيضا ‏على الشحنات القادمة من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، وغيرها من كبار ‏المنتجين في الخليج.‏

وأبقى محللون من غولدمان ساكس توقعاتهم لسعر برنت في الربع الأول من 2024 ‏عند 95 دولارا للبرميل لكنهم أضافوا أن تراجع الصادرات الإيرانية قد يدفع ‏الأسعار الأساسية للارتفاع بنحو 5%.‏