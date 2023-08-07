مخاوف الشحنات الروسية في البحر الاسود ترفع اسعار القمح

شفق نيوز/ واصلت أسعار القمح، اليوم الاثنين، الصعود بعد أن استخدمت أوكرانيا طائرات مسيرة لتعطيل ناقلة نفط روسية وسفينة بحرية، مما يهدد طريق تصدير رئيسي للسلع الروسية عبر البحر الأسود.

وتنقل روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، معظم حبوبها عبر الممر المائي، كما أنها في طريقها لتسجيل موسم حصاد وفير ثان، مما يجعل هذه الفترة حاسمة لشحن المحاصيل إلى الأسواق العالمية.

وصعدت اليوم عقود القمح الآجلة في شيكاغو 3.4% لتصل إلى 6.545 دولار للبوشل بعد ان اغلقت هذه العقود 6.351 دولارات في وقت سابق.

ويساوي البوشل 60 رطلاً (27.218كغم) من القمح.

ويشعر المتداولون بالقلق من نقص الإمدادات بعد انسحاب روسيا من اتفاقية بتصدير الحبوب من أوكرانيا بداية شهر تموز.