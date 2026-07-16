مخاوف اتساع الصراع الأميركي الإيراني ترفع النفط لليوم الرابع

شفق نيوز- متابعة

واصلت أسعار النفط ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي، يوم الخميس، مدفوعة بتصاعد المخاوف من اتساع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يسببه من اضطرابات إضافية في إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 33 سنتاً إلى 85.28 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتاً إلى 80.02 دولاراً للبرميل.

وجاءت المكاسب بعد تنفيذ الولايات المتحدة ضربات جديدة استهدفت منشآت عسكرية ودفاعات ساحلية إيرانية، مقابل تهديدات إيرانية بتوسيع استهداف صادرات الطاقة في المنطقة، مما زاد المخاوف بشأن أمن الإمدادات في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

كما دعمت الأسعار بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين توقع محللو "غولدمان ساكس" أن يتجاوز خام برنت مستوى 110 دولارات للبرميل في الربع الرابع إذا استمرت اضطرابات الإمدادات في الخليج.