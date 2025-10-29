محلل اقتصادي سوري عن شحنة العجول البرازيلية: تعزز الحركة التجارية مع العراق

شفق نيوز- دمشق

وصف المحلل الاقتصادي السوري، فراس الحيالي، يوم الأربعاء، وصول أول شحنة من العجول البرازيلية إلى موانئ بلاده لتتجه بعدها إلى العراق بأنها، خطوة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال الحيالي لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الخطوة قد تمهّد لزيادة حركة العبور التجاري بين سوريا والعراق خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً في ظل سعي دمشق إلى تنشيط قطاع النقل والترانزيت البحري والبري بعد سنوات من التوقف".

وأكد على ضرورة استثمار الموقع الجغرافي لسوريا الرابط بين البحر المتوسط والخليج.

ويوم أمس الأول الاثنين، وصلت إلى مرفأ طرطوس السوري أول شحنة ترانزيت من العجول الحية قادمة من البرازيل في طريقها إلى العراق، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ سنوات وتشير إلى عودة النشاط التجاري والعبور البري عبر الأراضي السورية نحو دول الجوار.

وذكرت الهيئة العامة للموانئ السورية أن الشحنة خضعت لإجراءات الفحص البيطري والجودة من قبل فرق متخصصة في المرفأ، بالتنسيق مع مديرية الجمارك والمخابر المعنية، للتأكد من سلامة الحيوانات وخلوّها من أي أمراض قبل السماح بمتابعة نقلها براً إلى الأراضي العراقية.

وقال مدير العلاقات العامة في مرفأ طرطوس، مازن علوش، إن العملية تمت "بإشراف مباشر من الجهات البيطرية والجمركية، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة النقل"، موضحاً أن هذه الشحنة "تمثل أول تجربة عبور لمواشي حية من نوعها عبر المرافئ السورية بعد إعادة تأهيل البنى التحتية اللوجستية للميناء".

وأشار إلى أن مرفأ طرطوس "يعمل حالياً على تهيئة مرافق مخصصة لعبور المواشي والبضائع الحساسة، بما ينسجم مع المعايير الدولية للنقل البحري والبري، ويعزز موقع سوريا كممر إستراتيجي للترانزيت بين البحر المتوسط ودول الشرق الأوسط".

ويُتوقع أن تنقل الشحنة عبر الطريق البري الدولي من طرطوس مروراً بحمص ثم البوكمال إلى الحدود العراقية، حيث سيتم تسليمها للجهات المستوردة هناك، في إطار تعاون تجاري متنامٍ بين الشركات العراقية والوسطاء الإقليميين.