محللون: إعادة فتح مضيق هرمز تدعم صادرات العراق النفطية

شفق نيوز- متابعة

أكد محللون دوليون في قطاع الطاقة، يوم الخميس، أن إعادة فتح مضيق هرمز يمثل "خطوة مهمة" لاستعادة تدفقات النفط من الشرق الأوسط، بما فيها الصادرات العراقية، غير أنهم أشاروا إلى أن عودة السوق إلى مستوياتها الطبيعية ستتطلب وقتاً بسبب التحديات اللوجستية وتراكم ناقلات النفط التي تعطلت خلال فترة التوتر.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة "S&P Global"، فقد انخفض إنتاج النفط في العراق والسعودية والإمارات والكويت وإيران إلى 13.406 مليون برميل يومياً خلال أيار/ مايو الماضي، مقارنة بـ23.475 مليون برميل يومياً في شباط/ فبراير الماضي، ما يعكس حجم التأثير الذي خلفته الأزمة على إمدادات المنطقة.

وأشار محللون إلى أن العراق سيستفيد من استقرار الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد ممراً أساسياً لصادرات النفط الخليجية، إلا أن التعافي الكامل يعتمد على عودة حركة الشحن بصورة طبيعية وإصلاح الاختناقات اللوجستية التي تراكمت خلال الأشهر الماضية.

وأضاف التقرير أن منتجي النفط في المنطقة يسعون لاستعادة مستويات التصدير السابقة بأسرع وقت، لكن خبراء الطاقة يؤكدون أن إعادة تشغيل سلاسل الإمداد والبنية التحتية المتضررة تحتاج إلى عدة أشهر قبل عودة التدفقات إلى وضعها الطبيعي.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يبحث تحالف "أوبك+" خلال اجتماعه المرتقب في 5 تموز/ يوليو المقبل حصص إنتاج آب/ أغسطس المقبل، وسط مساعٍ لزيادة الإمدادات تدريجياً بعد التراجع الكبير الذي شهدته المنطقة خلال الأشهر الماضية.

كما تراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، مع ترقب الأسواق لمدى قدرة دول المنطقة على استعادة مستويات الإنتاج والتصدير السابقة.

ورجحت تقديرات مسؤولين تنفيذيين في شركات نفط خليجية كبرى أن يستمر تعافي سوق النفط تدريجياً خلال عام 2026، فيما قد تمتد العودة الكاملة إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى عام 2027.