محطة كهرباء ضخمة تنجو من انفجار في أنبوب جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الخميس، سلامة محطة توليد كهرباء خور الزبير الغازية بشكل كامل من حريق لأنبوب الغاز من زاوية بعيدة خارج حدودها أقصى جنوبي العراق.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها تعلن السلامة الكاملة لمحطة توليد كهرباء خور الزبير الغازية في محافظة البصرة، مبينة أن ما حصل من حادث الانفجار وتمت السيطرة عليه من قبل فرق الإطفاء والدفاع المدني، هو عبارة عن تسرب بأنبوب الغاز المجهز من حقل خور الزبير، مما أدى إلى إشتعال النار إثر هذا التسرب خارج حدود المحطة، كما وان إتجاه الرياح ساعد بالسيطرة على النيران بشكل يكون بعيد عن موقع المحطة وضمان سلامتها .

وبينت الوزارة أن المحطة المذكورة هي عبارة عن ستة وحدات توليدية وبطاقة إجمالية هي 450 ميكا واط، وكانت قد إدخلت برنامج صيانة مكثف لتكون جاهزة لمواكبة ذروة الأحمال الصيفية المتوقعة.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لتوخي الدقة بنقل المعلومة وان لا تسبب تشويش بنقل الاخبار للمواطنين.من جانبه ذكر مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة البصرة، إن 30 فرقة إطفاء شاركت في إخماد النيران، موضحا لوكالة شفق نيوز، أن الدفاع المدني تعلن سيطرتها على حادث حريق انبوب غاز خور الزبير دون اصابات تذكر.

من جانبه قال، قائممقام قضاء الزبير عباس ماهر لوكالة شفق نيوز ، إن "الانفجار وقع في الانبوب الواصل للمحطة الغازية في منطقة خور الزبير والمغذية للشبكة الكهربائية". واشار الى ان "الانفجار لم تعرف اسبابه لغاية الآن، فيما تواصل القوات الامنية وفرق الدفاع المدني بكافة افرادها اخماد الحريق الناتج عن الانفجار".