محافظ نينوى يعلن معالجة 119 مشروعاً متلكئاً منذ عام 2023

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم السبت، عن معالجة 119 مشروعاً متلكئاً من أصل 141 مشروعاً في المحافظة.

وقال الدخيل في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "عشرات المشاريع المتلكئة منذ عام 2023 كانت معطلة في محافظة نينوى، ولكن تم معالجة الغالبية بجهود معاونية التخطيط والإعمار والجهات الساندة من الدوائر الخدمية".

وأوضح الدخيل أنه "بنهاية هذا العام، ستكون محافظة نينوى خالية من المشاريع المتلكئة بعد أن كانت في تشرين الثاني 2023 تضم 141 مشروعاً متلكئاً، وقد جرى معالجة معظمها، ولم يتبقى سوى 24 مشروعاً نعمل على معالجتها".

وأضاف الدخيل: "لا مكان للشركات المتلكئة في نينوى، وقد وضعنا قائمة سوداء لبعض الشركات التي عليها مؤشرات سلبية"، مؤكدا "نحن ملتزمون بمواصلة عملية الإعمار في نينوى والنهوض بها، حيث تؤثر الأعمال المتلكئة سلباً على سير العمل الذي نرغب في تحقيقه دون تعطيله."