محافظ ذي قار يطلب 4 - 5 تريليونات دينار لإكمال مشاريع الصرف الصحي "فقط"

شفق نيوز/ دعا محافظ ذي قار (جنوبي العراق) محمد هادي الغزي، يوم الخميس، لأن تراعي الموازنة حجم المشاريع التي تحتاجها محافظته سيما الخدمية، مؤكدا أن المحافظة بحاجة إلى 4 - 5 تريليونات دينار لإكمال مشاريع الصرف الصحي فقط.

وقال المحافظ في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه خلال حضورنا إلى البرلمان في اجتماع اللجنة المالية مع المحافظين بداية الأسبوع الحالي، أكدنا على أن التخصيصات المالية ضمن موازنة 2023 يجب أن تراعي حجم المشاريع التي تحتاجها ذي قار لاسيما الخدمية، وطالبنا بزيادة تخصيصات المحافظة لإكمال البنى التحتية وفق الخطة الخمسية المعدة من قبل المحافظة 2021-2026.

وأضاف المحافظ، "أكدنا كذلك خلال الاجتماع حاجة المحافظة إلى حوالي 4-5 تريليونات دينار لإكمال مشاريع الصرف الصحي فقط لكافة الاقضية والنواحي، مع أهمية مراعاة الخصوصية لمحافظة ذي قار خاصة وأنها لم تشهد عملية اعمار منذ 2014.وأشار إلى أن العمل الحقيقي باتجاه البنى التحتية بدأ في عام 2021، بسبب ظروف حرب داعش وفترة التقشف التي عانى منها البلاد، مبينا ان المحافظة لم تتمكن من اكمال المشاريع بعد عام 2018 بسبب التظاهرات الشعبية والأحداث الامنية بين عامي 2019-2020.

واكد على اهمية تضمين الموازنة التخصيصات المالية اللازمة لحل مشاكل المحافظة المتعلقة بالاجور اليومية وعقود المشاريع والخريجين.

وفي سياق متصل، قال المحافظ إنه طرح خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بحضور المحافظين، لمناقشة مشروع قانون موازنة عام 2023، والمشاريع الاستثمارية ومشاريع تنمية الأقاليم وغيرها من الملفات الأخرى، حيث تمت مناقشة تنفيذ اهم المشاريع وضرورة زيادة تخصيصات المحافظة في الموازنة القادمة من اجل انجاز واكمال المشاريع الخدمية.

وتابع انه "تم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا الخاصة بالمحافظات والموازنات الخاصة بها لعام 2023، حيث تم التأكيد على اهمية تضمين الموازنة حلول واقعية لقضية الخريجين والاجور وعقود المشاريع ".