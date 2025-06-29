محافظ ذي قار: افتتاح مطار الناصرية نهاية العام الجاري

شفق نيوز – ذي قارأكد محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، اليوم الأحد، أن افتتاح مطار الناصرية الدولي سيتم نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن نسب الإنجاز تسير وفق الجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك ترأسه وزير النقل رزاق محيبس، بحضور مسؤولي الحكومة المحلية ومدراء الدوائر الخدمية وقائد شرطة المحافظة وكوادر الشركة المنفذة للمشروع.

وقال الإبراهيمي، وفق بيان صدر عن مكتبه ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "المشروع يحظى بمتابعة حكومية دقيقة"، مشيرا الى "قيام وزير النقل بأكثر من خمس زيارات ميدانية لمعالجة التحديات وتسريع وتيرة العمل".

وأضاف أن الاجتماع شهد استعراضاً مفصلاً لمجريات المشروع، حيث أعلن الوزير تشكيل خلية أزمة لتسريع التنفيذ، ووجه كوادر الوزارة بحل الإشكالات الفنية والإدارية خلال 72 ساعة.

وأكد المحافظ أن "الحكومة المحلية تولي المشروع أهمية كبرى كونه من أبرز المشاريع الاستراتيجية في المحافظة"، مشيراً إلى أن الجهود المشتركة أسهمت في تذليل العديد من العقبات الفنية والإدارية

وكانت وزارة النقل العراقية قد وقعت منتصف تموز من عام 2024، ملحق العقد الاستشاري لمشروع إنشاء مطار الناصرية الدولي مع شركة كيكلوب هارتز التركية للتصاميم والاستشارات (Kiklop Design Hertz Insaat)، وأيضا ملحق عقد انشاء مطار الناصرية الدولي مع شركة (cscec) الصينية.