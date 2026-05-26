النجف تستعد لإنتاج النفط من حقل "القرنين" وتتفق على تبادل المكاتب مع إقليم كوردستان

أعلن محافظ النجف يوسف كناوي، يوم الثلاثاء، أن المحافظة تستعد لبدء إنتاج النفط من حقل "القرنين" الاستكشافي، في حين كشف عن إبرام اتفاق مع إقليم كوردستان لفتح مكاتب تمثيلية مشتركة تهدف إلى تنسيق العمل وتسهيل مهام الشركات المحلية والاستثمارية.

وأكد كناوي، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، وجود ثلاثة حقول نفطية رئيسية في المحافظة، مبيناً أن "حقل القرنين النجفي شهد حفر بئرين، وأن الشركة الصينية المكلّفة أنهت عمليات الاستكشاف فيه، ومن المؤمل البدء باستخراج النفط الخام منه خلال سنة واحدة".

وأشار المحافظ أيضاً إلى وجود حقلين نفطيين مشتركين مع محافظات مجاورة، هما الرقعتان الاستكشافيتان "وحدة 33" و"وحدة 36"، مؤكداً في الوقت ذاته أن العمل الفني جارٍ ومستمر على حقل رابع في المحافظة.

وبشأن زيارته الأخيرة إلى إقليم كوردستان، وصف كناوي الزيارة بـ"الناجحة"، موضحاً أن "شركات الإقليم تعمل في النجف منذ عشرات السنين، وعقب تسلمنا إدارة المحافظة حرصنا على تعزيز هذا التعاون المشترك وتوسيع آفاقه".

وأضاف أن "الاتفاق الثنائي تضمن افتتاح مكتب تمثيلي لإقليم كوردستان في النجف لتقديم التسهيلات لشركات الإقليم، مقابل افتتاح مكتب مماثل للنجف في أربيل؛ لتسهيل أعمال الشركات والمستثمرين النجفيين ودعم حركتهم التنموية".