محافظ البنك المركزي يؤكد على مضاعفة الجهود لتنمية العمل المصرفي

شفق نيوز/ أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، يوم الأحد، على مضاعفة الجهود في فروعه للإسهام بتنمية عمل المصارف والمؤسسات المالية.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن محافظ البنك أجرى جولة تفقدية لفرعي البنك المركزي العراقي في الموصل واربيل، واطلع على سير العمل فيهما ومستوى الخدمات التي تقدم للقطاع المصرفي.

وأكد مخيف على مضاعفة الجهود في الفرعين والتي تعكس دور البنك المركزي وفروعه في النهوض بالقطاع المصرفي وتذليل أية مصاعب قد تعطل إسهام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية في مسيرة التنمية المنشودة.

وكان محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، قد وصل أمس السبت، الى اقليم كوردستان والتقى برئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أنه جرى في اللقاء، بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في مجال إعادة تنظيم القطاع المصرفي ومكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وشدد محافظ البنك المركزي على أن البنك المركزي يتعامل مع فرعه في إقليم كوردستان، ومقره أربيل، باعتباره الجهة الرسمية المعنية في الإشراف على الشؤون المصرفية في الإقليم.

وأبدى رئيس الحكومة مجدداً استعداده للتعاون والتنسيق مع البنك المركزي العراقي، وأكد أن إعادة تنظيم النظام المصرفي من شأنه أن يشكل دعامة قوية ومهمة لتطوير البنية التحتية الاقتصادية وترسيخ عملية الاستثمار وكسب ثقة البنوك والمؤسسات المالية العالمية.