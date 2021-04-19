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محافظ البنك المركزي يفتتح مقر الشركة العراقية لضمان الودائع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-19T09:57:11+0000
محافظ البنك المركزي يفتتح مقر الشركة العراقية لضمان الودائع

شفق نيوز/ افتتح محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف مقر الشركة العراقية لضمان الودائع الجديد.

وقال المحافظ إن الشركة ستُساهم في إعادة الثقة بالمصارف الخاصة العاملة في العراق، مؤكداً أن البنك المركزي سيولي الاهتمام بهذه الشركة كونها احدى دعامات العمل المصرفي.

وأوضح أن القطاع المصرفي العام والخاص ساهم بشكل فاعل بتأسيس هذه الشركة لتصبح واحدة من المؤسسات الرائدة بالعمل المصرفي والداعمة له .

يذكر أن الشركة العراقية لضمان الودائع توفر غطاء لضمان ودائع الجمهور لدى المصارف العراقية المجازة من البنك المركزي العراقي داخل العراق وخاصة صغار المودعين .

 

 

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