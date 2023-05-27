البنك المركزي يعلن تأسيس مصرف عراقي جديد

شفق نيوز/ أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، اليوم السبت، تأسيس مصرف ريادة للتنمية الاجتماعية وسيعمل المصرف الجديد على دعم شرائح المجتمع العراقي، لافتاً إلى إن المصرف له أبعاد اجتماعية واقتصادية وسيقدم البنك المركزي العراقي الدعم اللازم عبر مبادرات مختلفة لإنجاح هذا المشروع.

وقال المحافظ على هامش افتتاح المؤتمر المصرفي العراقي السنوي التي نظّمته رابطة المصارف الخاصة، إن "مبادرات البنك المركزي العراقي هي الأكبر في تاريخ العراق"، كاشفاً عن "إنجاز مشاريع جديدة منها تأسيس مصرف ريادة للتنمية الاجتماعية انسجاماً مع رؤية ومبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء في المشروع الحكومي (ريادة) لدعم الشباب".

وأكد أن "المصرف سيكون الأول في العراق لرعاية محدودي الدخل عبر قروض ميسرة وضمانات بسيطة دعماً للشرائح الهشّة، وتنويع الاقتصاد غير النفطي عبر مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لتنشيط القطاع الخاص وتقليل نسب البطالة والفقر"، مشيراً إلى أن "البنك المركزي العراقي وضع اللمسات الأخيرة لإعداد استراتيجية وطنية للاقراض المصرفي".

ونوه المحافظ، أن "البنك المركزي العراقي سيطلق مشروع انشاء مركز للمال والاعمال وسيكون بمثابة مدينة متكاملة تضم سوق الأوراق المالية وقطاع الاعمال والمؤسسات المالية".

وأوضح، أن "البنك المركزي يعمل على تحقيق بنية متكاملة وقواعد وسياسات مستدامة للتغلب على التحديات التقنية وأمن المعلومات والأمن السيبراني وتطبيق إجراءات الأمان والخصوصية لحماية معلومات المستخدمين والجمهور".

وشارك في هذا المؤتمر محافظي البنوك المركزية،الأردني والفلسطيني، وحضور كبير للقطاع المصرفي العراقي، فضلاً عن جلسات حوارية تحدثت عن توجهات البنك المركزي العراقي في الإصلاح والتطوير المصرفي شارك بها مدراء دوائر البنك المركزي العراقي، ورابطة المصارف الخاصة العراقية.

البنك المركزي العراقي