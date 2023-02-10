محافظ البنك المركزي ومدير صندوق النقد الدولي يبحثان تطوير القطاع المصرفي العراقي

شفق نيوز / بحث محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين، التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة اقتصاد البلاد والسياسية النقدية، وسبل تطوير القطاع المصرفي العراقي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع العلاق ومحي الدين، في واشنطن، على هامش زيارته إلى العاصمة الأمريكية، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

يذكر أنّ محافظ البنك المركزي، يزور حالياً واشنطن بضمن وفد حكومي رسمي، برئاسة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، لأجل بدء المباحثات الرسمية مع البنك الفيدرالي الأمريكي.

وقال العلاق، خلال اللقاء إنّ "البنك المركزي العراقي اتخذ حزمة من الإجراءات لإصلاح القطاع المصرفي العراقي، وتطوير عمله بما ينسجم والمعايير الدولية، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على التجارة الدولية للعراق والاقتصاد الوطني".

وأضاف أنّ "البنك المركزي يواصل إجراءاته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال اتخاذه مجموعة من القرارات التي تدعم تلك الإجراءات، بما انعكس إيجاباً على تصنيفات العراق في هذا المجال".

بدوره، أكد محي الدين، أنّ "صندوق النقد الدولي مستمر في تقديم الدعم الفني للبنك المركزي العراقي في مختلف المجالات".