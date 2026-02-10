محافظ البنك المركزي: منظومة الدفع الالكتروني ضرورة لتعزيز الاقتصاد بالعراق

شفق نيوز - اربيل

اعتبر محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، يوم الثلاثاء، أن تطوير منظومة الدفع الالكتروني والتحول الرقمي ضرورة لتعزيز الاقتصاد في البلاد، مبديا استعداده للتعاون والتنسيق مع اقليم كوردستان لانشاء منظومة دفع الكترونية موحدة وآمنة تشمل مناطق ومدن العراق كافة.

وقال العلاق في كلمة القاها خلال إطلاق حكومة اقليم كوردستان مشروعاً للخدمات الالكترونية، ان هذه المنظومة تخدم العراق عموما واقليم كوردستان على وجه الخصوص، مردفا بالقول "لقد أدرك الجميع أن الاعتماد المفرط على النقد لم يعد ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الحديث، وإن بناءً مالياً متطوراً يتطلب انظمة الكترونية آمنة وسريعة وموثوقة وشفافة تساهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وفي دعم الاستقرار المالي".

وأضاف "لقد شهدت السنوات الاخيرة تطورات ملموسة للدفع الإلكتروني من خلال توسيع استخدام البطاقات المصرفية"، عادا التكامل المالي هو الركيزة الاساسية للاستقرار الاقتصادي من خلال اداة جديدة تضاف إلى انظمة الدفاع الالكتروني.

كما أكد العلاق أن التحول الرقمي يعد انطلاقة مهمة وخطوة نوعية في مسار تطوير القطاع المالي والمصرفي وتعزيز التحول للدفع الإلكتروني في العراق.

وتابع محافظ البنك المركزي القول: نؤكد دعمنا للخدمات التي تسهم في الخدمات المالية بجميع انحاء العراق بما فيها اقليم كوردستان، وايمانا منا بأن تطوير منظومة الدفاع الالكتروني ليس خيارا فحسب، بل ضرورة لتعزيز الاقتصاد"، منوها الى أن الدفع الالكتروني هي عملية مستمرة تشمل بنية تحتية قوية، وتهدف الى تعزيز الوعي المجتمعي بهذه التحولات، وهو ما نسعى الى العمل عليه، وننسق مع اقليم كوردستان لانشاء منظومة موحدة وامنة".