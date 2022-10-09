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محافظ البنك المركزي في البرلمان للإجابة عن عملة الـ"20 ألف دينار"

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-09T07:36:46+0000
محافظ البنك المركزي في البرلمان للإجابة عن عملة الـ"20 ألف دينار"

شفق نيوز/ تناقش اللجنة المالية البرلمانية يوم الأحد، مع محافظ البنك المركزي مزاد العملة وإصدار عملة عراقية جديدة.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف لوكالة شفق نيوز؛ ان "اللجنة المالية النيابية ستستضيف اليوم محافظ البنك المركزي لمناقشة عدد من المواضيع والقضايا المهمة أبرزها مزاد العملة ونافذة البيع وطبع العملة والية عمل المصارف المشاركة ومواضيع وقضايا أخرى ضمن مهام البنك المركزي".

وأضافت معروف؛ ان "خلال الاستضافة سنوجه عدد من الأسئلة إلى المحافظ أبرزها هي جدوى ومبررات وأسباب اتخاذ قرار من البنك المركزي بطبع وإصدار فئة جديدة (20 الف دينار) وكم تبلغ كمية الأموال التي ستصدر من الفئة الجديدة والية طرح هكذا عملة في السوق".

وكشف محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، الثلاثاء (27 أيلول الماضي)، عن وجود نية لطرح ورقة نقدية فئة 20 ألف دينار. 

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