العلاق: عدد المصارف الرقمية في العراق سيكون أكبر من الدول المجاورة

شفق نيوز/ توقع محافظ البنك المركزي العراقي، يوم السبت، بأن ترتفع أعداد المصارف الرقمية في البلاد وتكون اكبر من البلدان المجاورة.

جاء ذلك خلال استضافته بفعاليات مؤتمر الدفع الإلكتروني نحو الاستقرار المالي في العراق الذي انطلق في العاصمة بغداد، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال العلاق خلال الاستضافة إن "تجربة المصارف الرقمية في العالم هي تجربة تؤشر نحو التحول نحو منحى ينسجم تماما مع التطورات التقنية وتوظيفها بالاتجاه الذي يخدم العمليات المختلفة".

وأردف بالقول إن "المصارف الرقمية تنتشر بشكل واسع في العالم، وبلغت حجم المعاملات المالية لتلك المصارف بحدود 5 ترليونات سنويا، ومن المؤمل ان يصل الرقم الى حوالي 7 تريليونات دولار بحلول العام 2027".

كما اشار العلاق الى أن هذا مؤشر مهم يدعونا الى تحفيز هذا الجانب والتركيز عليه ودفعه"، مضيفا أن "العراق سيكون واحدا من الدول التي ستتقدم في المصارف الرقمية التي تحتل حيزا مهما، وان عدد تلك المصارف سيكون في العراق أكبر من الدول المجاورة".

وتابع بالقول إن "البنك المركزي وقبل الشروع في إطلاق جولة التراخيص للمصارف الرقمية اجرى دراسات معمقة، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى بشكل كثيف إلى أن وضعنا القواعد والضوابط اللازمة لترخيص هذا النوع من المصارف".

واختتم محافظ البنك المركزي حديثه قائلا "نحن تفاجئنا بأن عدد المتقدمين لتأسيس المصارف الرقمية تجاوز 70 مصرفا"، مؤكدا أن "البنك المركزي يعكف على دراسة طلبات إنشاء المصارف الرقمية وفرزها واختيار عدد محدود منها".