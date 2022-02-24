سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محافظ البنك المركزي العراقي يصل إلى طهران

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-24T09:00:41+0000
محافظ البنك المركزي العراقي يصل إلى طهران

شفق نيوز/ وصل محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، الى العاصمة طهران لبحث تطوير العلاقات التجارية والمصرفية، وفقا لما نشرته وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن مدير عام العلاقات العامة بالبنك المركزي الايراني "مصطفى قمري وفا" في تغريدة له على تويتر ، قوله ان المدير التنفيذي للمصرف التجاري العراقي فيصل الهيمص، ومستشار رئيس الوزراء العراقي يرافقان غالب مخيف في زيارته لطهران.

واضاف قمري وفا، ان محافظ البنك المركزي العراقي سيلتقي في طهران، النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، و محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح ابادي.

كما نوه مدير عام العلاقات العامة بالبنك المركزي الايراني إلى إرادة إيران والعراق في تنمية التجارة وزيادة الاستثمار.

وكانت وزارة النفط الإيرانية قد اعلنت يوم الأربعاء أن وزيرها جواد أوجي بحث مع نظيره العراقي إحسان عبد الجبار سبل زيادة صادرات الغاز إلى "البلد الجار وتسوية مستحقات توريده اليه".

وذكرت الوزارة في بيان، أن اجتماع الوزيرين جرى على هامش منتدى الدول المصدرة للغاز GACF في الدوحة أمس، إذ بحثا فيه سبل تطوير التعاون الثنائي بمجال الطاقة و زيادة صادرات الغاز الايراني الى العراق.

ووفقا للبيان فإن الجانبين بحثا أيضا "تسوية ديون الغاز المصدر للعراق".

related

العراق اكبر مستورد من ايران خلال الأشهر الخمسة الماضية

Date: 2020-09-12 09:26:19
العراق اكبر مستورد من ايران خلال الأشهر الخمسة الماضية

إيران تعلق الرحلات الجوية مع العراق

Date: 2021-03-14 20:40:14
إيران تعلق الرحلات الجوية مع العراق

صادرات السلع الايرانية للعراق والامارات تلامس 8 مليارات دولار

Date: 2019-11-19 11:26:27
صادرات السلع الايرانية للعراق والامارات تلامس 8 مليارات دولار

السطات العراقية تتلف اطنانا من الطماطم والتفاح الايراني

Date: 2019-09-13 15:40:06
السطات العراقية تتلف اطنانا من الطماطم والتفاح الايراني

إيران تسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع اقليم كوردستان والعراق لـ20 مليار دولار

Date: 2019-07-29 12:37:14
إيران تسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع اقليم كوردستان والعراق لـ20 مليار دولار

العراق يتحرك للاعتماد على نفسه بتوفير الطاقة بدلا من ايران

Date: 2020-04-12 13:44:22
العراق يتحرك للاعتماد على نفسه بتوفير الطاقة بدلا من ايران

ارتفاع التبادل التجاري في منفذ مندلي الى 200%

Date: 2021-10-23 08:15:28
ارتفاع التبادل التجاري في منفذ مندلي الى 200%

العراق أولاً باستيراد المنظفات من إيران

Date: 2020-12-13 07:49:25
العراق أولاً باستيراد المنظفات من إيران