محافظ البنك المركزي العراقي يصل إلى طهران

شفق نيوز/ وصل محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، الى العاصمة طهران لبحث تطوير العلاقات التجارية والمصرفية، وفقا لما نشرته وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن مدير عام العلاقات العامة بالبنك المركزي الايراني "مصطفى قمري وفا" في تغريدة له على تويتر ، قوله ان المدير التنفيذي للمصرف التجاري العراقي فيصل الهيمص، ومستشار رئيس الوزراء العراقي يرافقان غالب مخيف في زيارته لطهران.

واضاف قمري وفا، ان محافظ البنك المركزي العراقي سيلتقي في طهران، النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، و محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح ابادي.

كما نوه مدير عام العلاقات العامة بالبنك المركزي الايراني إلى إرادة إيران والعراق في تنمية التجارة وزيادة الاستثمار.

وكانت وزارة النفط الإيرانية قد اعلنت يوم الأربعاء أن وزيرها جواد أوجي بحث مع نظيره العراقي إحسان عبد الجبار سبل زيادة صادرات الغاز إلى "البلد الجار وتسوية مستحقات توريده اليه".

وذكرت الوزارة في بيان، أن اجتماع الوزيرين جرى على هامش منتدى الدول المصدرة للغاز GACF في الدوحة أمس، إذ بحثا فيه سبل تطوير التعاون الثنائي بمجال الطاقة و زيادة صادرات الغاز الايراني الى العراق.

ووفقا للبيان فإن الجانبين بحثا أيضا "تسوية ديون الغاز المصدر للعراق".