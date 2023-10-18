محافظ البنك المركزي العراقي: حصول المسافر على حصته من الدولار يستغرق وقتاً قصيراً

شفق نيوز/ دشنّ محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم الأربعاء، منافذ جديدة لبيع العملة الأجنبية (الدولار) إلى المسافرين في مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان صادر عن البنك اليوم، أن العلاق أطلع على آلية تقديم الخدمات التي ستقدمها شركات الصرافة على مدار 24 ساعة لزبائنها، مشدداً على سرعة إنجاز المعاملات من قبل المصارف الحكومية وشركات الصرافة التي تبيع الدولار للمسافر في مطار بغداد الدولي كونه محدد بوقت معين.

ونقل البيان عن المحافظ، قوله إن خطوة فتح منافذ جديدة في المطار ستكون لها تأثيرات إيجابية ولاسيما أن حصول المسافر على حصته من الدولار يستغرق وقتاً قصيراً، منوهاً إلى أن عمل شركات الصرافة في المطار سيكون متابعاً من قبل البنك المركزي العراقي وسلطة الطيران المدني، فضلا عن فروع المصارف المفتوحة والتي تمارس عملها في تقديم خدماتها للزبائن ومنها بيع العملة الاجنبية للمسافرين.

وبحث العلاق خلال زيارته إلى مطار بغداد الدولي مع رئيس سلطة الطيران المدني عماد عبد الرزاق الأسدي، تعزيز التعاون الثنائي والاجراءات الجارية لفتح منافذ جديدة في جميع مطارات العراق، وفقا للبيان.