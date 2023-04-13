محافظ البنك: العراق في حالة استنفار لضبط سعر صرف الدينار

شفق نيوز/ أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، يوم الخميس، أن العراق بحالة استنفار لضبط سعر صرف الدينار، مشددا على التزام الحكومة بعدم وصول سعر صرف الدولار إلى الدول التي تحظر الولايات المتحدة التعامل بالعملة الأميركية معها.

وقال العلاق في تصريح صحفي على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن، اوردته "بلومبيرغ " واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن المتطلبات الأميركية لضبط التحويلات "لا نصنفها على أنها قيود، بل كل ما هو مطلوب تطبيق قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب".

وتابع "نحن بحالة استنفار في البنك المركزي لضبط سعر صرف الدينار"، موضحاً أن هذه المشكلة "غير مرتبطة بأزمة مالية داخلية، بل تتعلق بإجراءات التدقيق المسبق لعمليات التحويل الخارجي للعملة الصعبة".

واضاف أن "عمليات التحويل الخارجي عبر المنصة "تضاعفت بشكل سريع جداً، ما خلق توازناً بالعرض والطلب على الدولار". مفصحاً "الخزانة الأميركية توافقنا بضرورة توسيع قنوات التحويل الخارجي".

واكد ان "المنظومة الجديدة لا تهدف إلى تقييد الاستجابة للطلبات المشروعة، بقدر ما تهدف إلى توفير حماية للنظام المصرفي والمالي من العمليات غير المشروعة أو المشبوهة، وتدعم تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات المتعلقة به".

وفيما يتعلق بهيكلة المصارف لفت محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أن "المستهدف من هيكلة المصارف هي البنوك الحكومية التي تمثل أكثر من 80% من القطاع، والأمر الإيجابي أن هناك تناغماً بين الحكومة والبنك المركزي لإصلاح القطاع المصرفي"، كاشفاً أن كلّ الخيارات متاحة لهيكلة القطاع وتطويره "بما في ذلك عمليات الدمج".

وبدأت في العاصمة الأميركية واشنطن، يوم أمس الأربعاء، اجتماعات الوفد العراقي مع صندوق النقد والبنك الدوليين بحضور العلاق، ووزيرة المالية طيف سامي.

وأبدت وزارة الخزانة الأمريكية، "مرونة واستعداداً كبيرين" لمساعدة البنك المركزي العراقي في تحقيق استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار.